Держприкордонслужба: окупанти могли замінувати підступи до Зміїного

Підступи до острова Зміїного можуть бути замінованими військами РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

"Ситуація на цьому напрямку навколо острова залишається ще напруженою, оскільки ворог міг замінувати підступи до острова" , - сказав він під час брифінгу.

Він додав, що наразі українські сили відстежують ситуацію навколо острова.

"Я сподіваюся, що прикордонники найближчим часом або коли це стане можливим, повернуться на цей клаптик української землі для того, щоб продовжити обороняти нашу державу" , - наголосив Демченко.

Спікер зазначив, що після звільнення острова російських обстрілів території України може стати менше.

30 червня в оперативному командуванні Південь повідомили, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і залишили острів.

У Міністерстві оборони РФ підтвердили дані про втечу своїх військових з острова Зміїний і назвали це «жестом доброї волі», замість визнати: окупанти були змушені піти на такий крок через удари ЗСУ.