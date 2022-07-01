ОП: від російських окупантів звільнено 1027 населених пунктів

В Україні звільнено від російських загарбників 1027 населених пунктів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Станом на сьогодні деокуповано 1027 населених пунктів" , — сказав він під час відеозвернення в Telegram.

Він додав, що роботу гуманітарних штабів розпочато на 95% звільнених територій, а у всіх деокупованих регіонах тривають оперативні роботи з відновлення.

Раніше глава Європейського інвестбанку Вернер Хойєр заявив, що на відновлення України може знадобитися від 750 млрд до 1 трлн євро ($1,1 трлн).

На думку Хойєра, Європі доведеться зіграти «найбільшу роль» у зусиллях відновлення України. Він додав, що бачив у публічному просторі цифри, які вважає «цілком нереалістичними, враховуючи рівень руйнувань в Україні».