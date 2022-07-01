Рєзніков назвав кількість поранених в Україні російських окупантів

За час війни понад 90 тисяч російських солдатів було поранено в Україні, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков, повідомляє прес-служба Міноборони.

"Ворог втратив понад 30 тисяч своїх солдатів в Україні. Понад 90 тисяч росіян поранено. Дуже багато зниклих безвісти" , - сказав міністр.

Він додав, що російське керівництво багатьох окупантів видає як «втрачених», щоби не виплачувати грошові компенсації їхнім сім'ям.

Також Резніков підкреслив, що «зберігати обличчя» російського диктатора Володимира Путіна, на що, за його словами, досі натякають окремі партнери вже пізно.

"Після звірств та злочинів у Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі… Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога" , — сказав він.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 35 750 своїх військових, а найбільші втрати за добу ворог зазнав Бахмутського напрямку. Також, за їхніми даними, окупанти втратили понад 10 000 одиниць техніки.