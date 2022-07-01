Єрмак розповів, коли з'явиться документ про гарантії безпеки для України

Перша редакція документа про міжнародні гарантії безпеки для України може з'явитися протягом липня, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Зокрема, за його словами, договір про гарантії безпеки для України не стане альтернативою політиці інтеграції до НАТО.

"Якщо ви відкриєте Конституцію, ви побачите відповідь на ваше запитання" , — зазначив Єрмак, натякнувши, що від курсу на НАТО ніхто не відмовляється.

Що стосується гарантій безпеки, то над ними будуть працювати "дуже швидко".

"Ми плануємо вийти в першу редакцію документа протягом цього місяця. Працювати будемо швидко. У нас немає часу, наша позиція з напрацювання гарантій буде зміцнювати нашу позицію" , — додав Єрмак.

Нагадаємо, у травні президент Франції Еммануель Макрон у розмові з президентом Володимиром Зеленським підтвердив готовність надати для України гарантії безпеки.