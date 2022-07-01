Росія тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС
Російська Федерація в липні на 10 днів зупинить прокачування газу в Європейський союз по газопроводу "Північний потік", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє компанія Nord Stream AG.
Повідомляється, що з 11 по 21 липня 2022 року газопровід буде зупинено для профілактичних робіт. Також повідомляється, що будуть тестуватися механічні компоненти і системи автоматизації.
"Графік і план робіт були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в червні російська сторона майже вдвічі знизила обсяги поставок газу, при цьому в Євросоюзі не вірять заявам про те, що це нібито викликано технічними причинами.