Росія тимчасово зупинить поставки газу "Північним потоком" до ЄС

Російська Федерація в липні на 10 днів зупинить прокачування газу в Європейський союз по газопроводу "Північний потік", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє компанія Nord Stream AG.

Повідомляється, що з 11 по 21 липня 2022 року газопровід буде зупинено для профілактичних робіт. Також повідомляється, що будуть тестуватися механічні компоненти і системи автоматизації.

"Графік і план робіт були завчасно узгоджені з партнерами Nord Stream AG з транспортування газу вище і нижче по потоку" , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в червні російська сторона майже вдвічі знизила обсяги поставок газу, при цьому в Євросоюзі не вірять заявам про те, що це нібито викликано технічними причинами.