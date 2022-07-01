Польща припиняє виплачувати допомогу українським біженцям

Починаючи з 1 липня уряд Польщі припиняє виплачувати українським біженцям допомогу у розмірі 40 злотих на добу, повідомляє Новое время.

Про це заявив заступник голови МВС Польщі та уповноважений уряду у справах біженців Павло Шефернакер, пише Rzeczpospolita.

Представник влади зазначив, що, на його думку, велика кількість біженців може адаптуватися та стати незалежними від допомоги польського уряду. Проте є й ті, хто опинився в особливо скрутній ситуації. Тому для окремих категорій, таких як багатодітні сім'ї, інваліди та вагітні, діятимуть пільги.

"Ми виплачуємо величезну соціальну допомогу — від 300 злотих для кожної до 500 злотих на кожну дитину та інших осіб, які потребують соціальних виплат. Також ми бачимо, що багато українців шукають роботу та знаходять її. Ми хочемо стимулювати інших бути активними. Чотири місяці повного захисту — це, на нашу думку, достатньо часу для адаптації в країні" , — заявив Шефернакер.

Джерело повідомляє, що рішення уряду припинити виплати українським біженцям пояснюється великими витратами, які були здійснені за попередні 4 місяці. Як приклад наводиться Сілезьке воєводство, де витрати на 115 тисяч біженців становили 190 мільйонів злотих на місяць.