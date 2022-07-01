Норвегія надасть Україні пакет допомоги на суму 1 мільярд євро

Норвегія до кінця цього року та протягом наступного року надасть Україні пакет допомоги на суму 1 мільярд євро, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному із Президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

"Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку у розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року та 2023 року для допомоги людям, які цього потребують, та на підтримку заходів щодо відновлення України та підтримку України", - сказав Стере.

Він додав, що ця війна є порушенням міжнародного права та основних принципів, закладених у ньому.

"Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе і ми цим правом скористаємося", - запевнив прем'єр-міністр Норвегії.

Як повідомлялося, 29 червня уряд Норвегії ухвалив рішення про передачу Україні за допомогою Великобританії трьох реактивних систем залпового вогню М270 MLRS і п'яти тисяч 155 мм снарядів.