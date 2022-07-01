ДСНС: у Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві

На одному з підприємств Миколаєва сталася масштабна пожежа. Площа вогню становить орієнтовно 150 кв. м, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook ДСНС.

"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами" , - пише пресслужба ДСНС.

До гасіння пожежі залучено спеціальну техніку ДСНС. Площа пожежі становить близько 150 кв.м.

Як відзначають у ДСНС, попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку.

Нагадаємо, що нещодавно у Харкові, внаслідок ракетного удару, в південній частині міста почалася пожежа.