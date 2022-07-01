ДСНС: у Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві

ДСНС: у Миколаєві через спеку виникла масштабна пожежа на підприємстві
Фото: Facebook

На одному з підприємств Миколаєва сталася масштабна пожежа. Площа вогню становить орієнтовно 150 кв. м, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Facebook ДСНС.

"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами", - пише пресслужба ДСНС.

До гасіння пожежі залучено спеціальну техніку ДСНС. Площа пожежі становить близько 150 кв.м.

Як відзначають у ДСНС, попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку.

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Нагадаємо, що нещодавно у Харкові, внаслідок ракетного удару, в південній частині міста почалася пожежа.

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