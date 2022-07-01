Bloomberg: найбагатші люди світу втратили 1,4 трлн доларів з початку року

З початку 2022 року найбагатші люди в світі втратили близько 1,4 трлн доларів. Найбільше постраждав засновник Facebook Марк Цукерберг, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що найбільших втрат зазнали Цукерберг, а також засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск і засновник Amazon Джеф Безос. Хоча в попередні два роки їх стан зростав.

Зокрема, за півроку Цукерберг збіднів більш ніж удвічі. За підрахунками Bloomberg, він втратив 65,5 млрд доларів, зараз його стан оцінюється в 60 млрд.

Маск втратив 62 млрд доларів, але як і раніше залишається найбагатшою людиною світу. Зараз його стан оцінюється в 208,5 млрд. слідом за ним йде Безос з 129,6 млрд доларів, який втратив 63 млрд.

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно втратив 49 млрд доларів (128,7 млрд), співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін - по 29 і 28 млрд відповідно. Засновник Microsoft Білл Гейтс втратив 23,4 млрд (114,8 млрд), засновник Inditex Амансіо Ортега - 20,5 млрд.

Bloomberg відзначає, що небувале зростання статків найбагатших бізнесменів у попередні два роки зростало в результаті стимулюючих заходів урядів і центральних банків у зв'язку з пандемією COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна через російське вторгнення запропонувала ввести санкції проти топ-100 російського списку Forbes.