Залужний поговорив з Міллі про звільнення українських земель від окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що поговорив із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі про звільнення українських земель із окупації, повідомляє Українська правда.

"У телефонній розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі ми торкнулися питання реалізації стратегічних завдань Сил оборони України, головним з яких є звільнення українських земель в межах міжнародно визнаних кордонів".

За його словами, важливою умовою успіху українських оборонних і контрнаступальних дій є забезпечення відповідним матеріально-технічним ресурсом.

Міллі передав запевнення президента США Джо Байдена та міністра оборони Ллойда Остіна, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

За словами Залужного, Міллі пишається ЗСУ і українським народом.