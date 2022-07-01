До Туреччини зайшов корабель з краденим українським зерном: посол вимагає вжити заходів

Корабель з зерном з окупованого Бердянська зайшов до порту у Туреччині, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар у Facebook.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів" , - написав він.

Боднар додав, що Україна має гарну комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Туреччини.

Раніше голова так званої "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький заявив, що з Бердянська на кораблі вивезли 7 тисяч тонн викраденого українського зерна.

Як повідомлялося раніше, 25 червня до Бердянська зайшло російське судно. У міськраді вважають, що воно мало забрати останнє зерно.

Нагадаємо, у Тереччині вважають, що запуск "зернового коридору" в Чорному морі займе 3-4 тижні.