У Придністров'ї виникли претензії до роботи російського МЗС

Президент невизнаного Придністров’я Вадім Красносєльський заявив, що через неналежну роботу консульства РФ у самопроголошеній країні тамтешнє населення не може продовжити дію російських паспортів, повідомляє Європейська правда.

Слова Красносєльського наводять придністровські ЗМІ.

"Люди виступають із зрозумілою вимогою – не можуть продовжити російський паспорт. Потрібно їздити, лікуватись, вчитися. Ну як так? Тут питання не до пані (президента Молдови Маї) Санду. Запитання до російської сторони" , – зазначив самопроголошений лідер Придністров’я.

"Де була проблема, там вона залишилася. Ми сигналізуємо Росії, і це треба продовжувати через усі майданчики. Щоб МЗС Росії виконувало свої обов'язки у повному обсязі" , – додав Красносєльський.

Раніше він заявляв, що консульство Росії в Тирасполі не функціонує в належному режимі через те, що замість трьох співробітників там працює один.

Нагадаємо, з кінця квітня у Придністров’ї діяв найвищий рівень терористичної загрози через серію терактів без жертв, в яких у регіоні звинувачували Україну або Молдову. Врешті в кінці травня рівень понизили до "жовтого".