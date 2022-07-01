Зеленський розповів, коли буде оголошений конкурс на голову НАБУ

Конкурс на голову Національного бюро розслідувань буде оголошений у найближчі дні або тижні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Що стосується НАБУ, конкурс повинен бути оголошений, там повинен бути повний склад комісії. Впевнений, що в найближчі дні або тижні це буде зроблено" , - сказав він.

Окрім цього, він зазначив, що питанням призначення очільника Спеціальної антикорупційної прокуратури опікується комісія. Саме вона визначає переможця, а потім його призначає генеральний прокурор.

Нагадаємо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала якнайшвидше призначити очільників НАБУ і САП.