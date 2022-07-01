Глава МЗС Фінляндії: війна може вийти за межі України

Війна може опинитися за межами України. Це цілком ймовірно, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, пише CNN.

"Звичайно, така ймовірність є. І тому зараз так важливо підтримувати Україну" , - сказав Хаавісто.

На запитання, чи зможе Україна виграти війну, Хаавісто сказав:

"Вони можуть зберегти ситуацію, і в цьому сенсі вони можуть виграти цю битву. Я думаю, що вони, звичайно, морально на високому рівні. Вони дуже згуртовані". "Їм потрібна наша підтримка" , - додав він.

Нагадаємо, північноатлантичний альянс запросив Фінляндію і Швецію стати членами НАТО.