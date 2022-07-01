ГО "Життя": в Україні заборонили рекламу цигарок для нагрівання

Тютюнові вироби для нагрівання з 1 липня прирівнюються до звичайних сигарет та мають підпадати під усі обмеження, визначені законом для тютюнових виробів, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у пресрелізі ГО "Життя".

Мова йде про сигарети, які використовуються з пристроями для нагрівання тютюну, наприклад "glo", "IQOS".

Відтепер до сигарет для нагрівання застосовуються усі норми чинного законодавства щодо захисту населення від шкоди тютюну нарівні з традиційними тютюновими виробами, зокрема:

забороняється продаж особам до 18 років (до цього сигарети для нагрівання, які містять тютюн продавалися навіть дітям з часу появи на ринку у 2016 році). За порушення передбачений штраф 6800 грн для суб'єкта господарювання та від 6800 до 13600 грн для продавця;

забороняється будь-яка реклама, спонсорство та стимулювання продажу. За порушення передбачений штраф для суб'єктів господарювання від 30 до 50 тис. грн за кожен факт реклами;

запроваджується нанесення медичних попереджень на упаковки сигарет для нагрівання відповідно до вимог для тютюнових виробів.

Також з 11 липня 2022 року в Україні набувають чинності норми антитютюнового Закону 1978-ІХ, які передбачають заборону куріння сигарет для нагрівання у визначених законом громадських місцях нарівні із сигаретами, кальянами та е-сигаретами (куріння яких заборонено з 2012 року).

Контроль за дотриманням фізичними особами правил щодо обігу тютюнових виробів, включно із сигаретами для нагрівання покладений на органи Нацполіції.

Своєю чергою, Держпродспоживслужба веде контроль за субʼєктами господарювання щодо дотримання заборони реклами та правил маркування тютюнових виробів, і дозволяє повідомляти про порушення за допомогою електронної форми.

Щороку 85 тисяч українців помирають від хвороб, спричинених курінням. Значної шкоди куріння завдає й економіці: за розрахунками експертів, щорічні економічні втрати на рік становлять 3,2% ВВП України або близько 179 млрд грн (станом на 2021 рік) внаслідок ранньої втрати працездатності курцями, соціальних виплат та лікування хвороб, викликаних курінням.