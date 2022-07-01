Україна отримала 1 млрд євро від Німеччини

До бюджету України надійшов грант від Німеччини у сумі 1 мільярд євро, повідомляє Європейська правда.

Про це у п'ятницю повідомило міністерство фінансів України.

Зазначається, що грантові кошти було перераховано до державного бюджету через спеціальний адміністративний рахунок, відкритий Міжнародним валютним фондом для спрямування грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Виручені кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових бюджетних видатків під час воєнного стану.

Як нагадують у Мінфіні, загалом з початку запровадження військового стану Україна вже отримала від Німеччини 1,3 млрд. євро для підтримки фінансово-бюджетної системи.

Нагадаємо, міжурядову угоду про надання Україні 1 млрд євро грантового фінансування 24 червня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Раніше в п'ятницю Європейська комісія анонсувала виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро, а Норвегія пообіцяла надати приблизно таку суму допомоги до кінця 2022 або початку 2023 року.