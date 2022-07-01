Одеська ОВА: Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста

Голова Одеської ОВА Максим Марченко у вечірньому зверненні в п’ятницю, 1 липня, заявив, що внаслідок російського ракетного удару по курортному селищу Сергіївка загинула 21 людина, 38 людей ушпиталено, повідомляє Новое время.

Марченко нагадав, що серед загиблих — 12-річний хлопчик, а серед постраждалих п'ять дітей, з яких двоє в тяжкому стані.

"Виродки, які запускали ракети по мирному селищу, лише підтвердили, що кінцева мета Росії — геноцид українського народу. Нелюди вкотре заявили, що били по "складу з боєприпасами". Може, розповісте про це загиблій дитині чи хлопчику, який перебуває в реанімації? Там не було жодного військового об'єкту. Росія вже ніколи не відмиється від статусу держави-терориста, тому що його написано кров'ю наших дітей" , — сказав Марченко.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що російський ракетний удар по мирному курортному селищу є цілеспрямованим актом тероризму проти українського народу.

У ніч п'ятниці, 1 липня, російські бомбардувальники Ту-22 завдали ударів надзвуковими крилатими протикорабельними ракетами Х-22 по території Одеської області. Вони влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок та дві бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Загинула щонайменше 21 людина.

Внаслідок ракетного удару РФ по смт Сергіївка постраждав дитячий реабілітаційний центр уряду Молдови.

Сергіївка — селище міського типу за 77 кілометрів від Одеси. У селищі розташований великий кліматичний курорт, відомий зокрема своїми мінеральними ваннами з лікувальними властивостями води Шаболатського лиману. У Сергіївці розташовано багато баз відпочинку.