Залужний: росіяни обстріляли Зміїний фосфорними бомбами

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські окупанти 1 липня нанесли авіаудар фосфорними бомбами по острову Зміїний, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Залужного у Facebook.

"Керівництво збройних сил РФ не дотримується навіть власних заяв, які декларують "жест доброї волі". Сьогодні (1 липня — ред.) близько 18:00 з аеродрому Більбек пара літаків Су-30 ВКС ЗС РФ двічі нанесла авіаційний удар фосфорними бомбами по острову Зміїний, де нібито "завершили виконання завдань" , — сказано у повідомленні.

Усім, хто говорить про домовленості з Росією, варто знати ці факти.

Єдине, в чому противник послідовний, це незмінна "влучність" нанесення ударів".

Нагадаємо, у ніч на 30 червня українські війська завдали удару по острову Зміїний у Чорному морі. Внаслідок точних ударів ЗСУ рашисти в паніці залишили острів. Однак Міноборони РФ заявило, що російські війська залишили Зміїний нібито через "жест доброї волі".