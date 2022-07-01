Зеленський: окупанти випустили Україною близько трьох тисяч ракет

Окупанти випустили по території України близько трьох тисяч ракет з початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"За чотири місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України Росія вже застосувала близько трьох тисяч ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки" , — сказав Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Йонасом Гар Стере в Києві.

Він нагадав, що в п'ятницю, 1 липня, РФ завдала чергового жорстокого ракетного удару по звичайному житловому будинку на Одещині в курортному селищі Сергіївка.

"Це не поодинокий удар і не випадковість, як щодня каже у ЗМІ Російська Федерація. Це цілеспрямований терор Росії" , - наголосив він.

Зеленський раніше наголошував, що російський ракетний удар по мирному курортному селищу — цілеспрямований акт тероризму проти українського народу.