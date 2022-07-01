Міноборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США оголосило про виділення додаткової військової допомоги Україні на 820 млн доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони США.

Згідно з прес-релізом Пентагону, ця сума включає 770 млн доларів з фондів Ініціативи сприяння безпеці України (USAT), а також санкціоновану президентом США Джо Байденом допомогу на 50 млн доларів.

В рамках цього пакету Україна отримає:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

дві передові зенітно-ракетні системи (NASAMS);

до 150 000 боєприпасів для 155 мм артилерії;

чотири додаткові контрбатарейні радари.

Також повідомляється, що озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США. Відповідно, сьогоднішнє оголошення означає початок процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вже подякував США за військову допомогу.

Джо Байден раніше 30 червня анонсував виділення Україні нового пакету допомоги Україні, до якої увійдуть додаткові РСЗВ HIMARS та системи ППО.

Також Байден за підсумками саміту НАТО заявив, що понад 50 країн світу нададуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть понад 600 танків, а також близько 500 артилерійських систем та іншого озброєння та боєприпасів.