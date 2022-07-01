Норвегія розгляне питання про постачання природного газу Україні

Уряд Норвегії разом із представниками видобувних компаній розгляне питання щодо постачання природного газу Україні, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному з Президентом Володимиром Зеленським брифінгу у Києві.

"Ми з паном Президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має такий запит. Я цей запит везу нашим компаніям. Вони вже роблять все, що можуть, працюють на найвищій потужності. Але прохання Президента України – це те, що я повезу додому", - сказав Стере.

Він нагадав, що Норвегія забезпечує Європі близько 20 відсотків її потреби у природному газі.

За словами Стере, після початку війни, коли Росію почали відрізати від надання енергетичних ресурсів, багато європейських колег питали, чи виконає Норвегія свої зобов'язання в таких умовах.

"Я сказав так. Чи можемо ми збільшити видобуток? Я сказав, що видобуток вже на максимумі, але трохи ми можемо додати, щоб мати змогу постачати до Європи", - наголосив Прем'єр-міністр Норвегії.

Як повідомлялося, раніше Сьтере заявив, що Норвегія до кінця цього року і протягом наступного року надасть Україні пакет допомоги на суму 1 мільярд євро.