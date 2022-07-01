Мер: прем'єр Британії Джонсон став почесним громадянином Одеси

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став почесним громадянином Одеси. Його нагородили Почесним знаком імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив мер Одеси Генадій Труханов.

"Ми дуже високо цінуємо допомогу Британії, її прем’єр-міністра. Тому мною було підписано розпорядження про нагородження Бориса Джонсона Почесними знаками імені Григорія Маразлі І, ІІ, ІІІ ступенів" , - сказав Труханов.

Таким чином, Джонсон автоматично отримує звання Почесного громадянина Одеси.

За словами мера, наш головний союзник і друг - Великобританія.

"Якби вся світова спільнота зайняла таку ж позицію, як народ Британії - ми б уже давно перемогли окупантів" , - наголосив Труханов.

Нагадаємо, Україна отримала від Британії кредит майже на 425 млн євро.