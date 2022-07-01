Подоляк: Україна не сяде за стіл переговорів із цинічним убивцею

Україна не погодиться на проведення мирних переговорів із Росією на сьогодні. Вони можливі лише після тактичної поразки РФ, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк зазначив, що Росія різними каналами — через своїх політиків, політиків інших країн, проросійське лобі — поширює заклики до запуску переговорів з Україною.

При цьому РФ захоплює українські території, вбиває людей та руйнує міста.

«І в цей час виходить якийсь черговий розумник і на повному серйозі каже: „Напевно, треба якось підходити до мирного врегулювання“. Що означає мирне? Чи це ми напали на РФ? У чому мирне врегулювання?" - сказав Подоляк.

Він зазначив, що мирне врегулювання на цей момент означає визнання Україною невчинення РФ військових злочинів та відмова від частини територій та людей.

"Циничний убивця пограбував, убив, захопив. Сідайте з ним за стіл переговорів і кажіть, що він добропорядний громадянин. Нам цілком серйозно це пропонують… Ні, це неможливо" , — сказав радник керівника ОП.

Він додав, що війна йтиме за правилами війни. Тобто Україна має завдати серйозних тактичних поразок РФ. Після цього переговорний процес може бути запущений за умов України.