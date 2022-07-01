Кабмін погодив нові санкції проти Росії: названо причину

Кабінет міністрів України погодив запровадження санкцій проти російських археологів та іноземних дослідників за незаконні розкопки в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Санкції запроваджуються щодо російських вчених за участь в археологічних розкопках на території Криму і Севастополя в період з вересня 2019 року по жовтень 2020 року.

"Зокрема, під егідою Інституту археології РАН пройшов ряд незаконних археологічних розкопок. Крім того, до досліджень генуезьких фортифікаційних укріплень в Криму і незаконних перепоховань солдатів, загиблих під час Кримської війни 1853-1856 років, залучалися деякі іноземні дослідники" , — йдеться в повідомленні.

Пропозиції про санкції будуть передані на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Нагадаємо, раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у Кремлі запровадження санкцій можуть розцінити як привід для війни.