Пентагон озвучив причину відступу росіян зі Зміїного

Міністерство оборони Сполучених Штатів підтвердило відступ росіян з острова Зміїний і не вважає це "жестом доброї волі", повідомляє Українська правда.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

"Ми розглядаємо цей розвиток подій як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі із застосуванням ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали, щоб атакувати корабель постачання.

Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звичайно, Росія залишила острів" , – йдеться в заяві.

Пентагон вважає, що взяття Зміїного під контроль ЗСУ э полегшенням захисту Одеси, а також можливістю відкривати морські шляхи без контролю Росії.