Негода знову повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні

Негода знову повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні
Фото: Курс України

В Україні сьогодні погода дещо погіршиться. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди штормовий вітер, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Дізнайтеся погоду в вашому місті:

    Погода в Україні

    За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних областей вдень короткочасний дощ гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. На решті територій вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, лише вдень у східних областях місцями також сильні пориви вітру.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +31 градусів;
    • на заході вночі +17 +21 градус, а вдень +30 +33;
    • у східних областях вночі +11 +13, вдень +23 +25 градусів;
    • на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +27 +31;
    • у центральних областях вночі +14 +17, вдень +27 +30 градусів.
    Негода знову різко повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні

    Погода в Києві

    Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, вдень підніметься до +27 +29.

    Негода знову різко повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні

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