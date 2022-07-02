Негода знову повертається: синоптики дали прогноз на сьогодні
В Україні сьогодні погода дещо погіршиться. На заході очікуються короткочасні дощі з грозами, подекуди штормовий вітер, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні в Україні без опадів, лише у більшості західних областей вдень короткочасний дощ гроза, місцями град та шквали 15-20 м/с. На решті територій вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, лише вдень у східних областях місцями також сильні пориви вітру.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +31 градусів;
- на заході вночі +17 +21 градус, а вдень +30 +33;
- у східних областях вночі +11 +13, вдень +23 +25 градусів;
- на півдні країни вночі +16 +21 градусів, а вдень +27 +31;
- у центральних областях вночі +14 +17, вдень +27 +30 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17 +19 градусів, вдень підніметься до +27 +29.