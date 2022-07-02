На Луганщині ЗСУ відбили два масованих наступи росіян – Гайдай

Росіяни атакують Луганщину з різних боків, щільно обстрілюють населені пункти, проте українським військовим вдалося відбити два масованих наступи ворога, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Упродовж минулої доби окупанти відкривали вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці. Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих" , – заявив Гайдай.

"1 липня Збройними силами України відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли" , – додав він.

Фото: Сергій Гайдай

Гайдай повідомив, що пожежі палають одночасно в декількох місцях.

Ледве вдається ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Зокрема, як це було у багатоквартирному будинку і торговельному центрі.

Крім того, голова ОВА додав, що до лікарні у Чернівцях у п’ятницю доставили пораненого чоловіка з Лисичанська.