Ціни ростуть, розстрочки повертаються: що відбувається на ринку новобудов України

За підсумками червня середні ціни на квартири в новобудовах та будинках, що споруджуються, виросли в порівнянні з лютим. При цьому, на відміну від довоєнного періоду, темпи й обсяги продажів значно знизилися, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Чому ростуть ціни на квартири

Підвищення цін на тлі загальної нестабільності та спаду споживчого попиту самі забудовники пояснюють двома факторами.

По-перше, за попередні місяці помітно зросли ціни на будівельні матеріали, що призвело до збільшення собівартості.

По-друге, відновлення будівельних робіт відбулося головним чином в тих ЖК, які на момент початку війни перебували у стані, близькому до завершення, що завжди дорожче, ніж на більш ранніх етапах. А ось будівництво нових черг поки відкладається.

"Поточні продажі відчутно нижче довоєнних. За твердженнями забудовників, зараз формується відкладений попит. Інвестори придивляються до новобудов, але не готові вкладати так активно, як до війни, через непередбачуваність майбутнього" , – зазначає директор з маркетингу ЛУН Денис Судилковський.

При цьому процес відновлення будівництв відбувається нерівномірно в різних регіонах України. Так, у західних областях відновлено роботи на 90% ЖК. В Одеській області цей показник становить понад 60%. А ось у Києві – всього близько 40%.

Як змінився попит на квартири в новобудовах

Інтерес до інвестицій в нерухомість в західних регіонах країни досягає в середньому 60% в порівнянні з довоєнним рівнем. У той час як в областях, близьких до лінії військових дій, рівень зацікавленості з боку потенційних інвесторів становить 20-30% від лютневих показників.

Київ та область

У червні середня ціна квадратного метра у новобудовах Києва склала 1310 доларів. Це на 3% вище, ніж було в лютому.

В Київській області середня ціна за кв. метр нового житла, станом на початок липня, обійдеться в 800 доларів.

Бажаючим придбати однокімнатну квартиру в новобудові слід розраховувати на бюджет від 1,7 млн гривень – за такою ціною зараз в Києві продають найменші однушки. За двокімнатну квартиру доведеться заплатити від 2,5 млн гривень і вище.

Львівська область

Регіон демонструє значне зростання цін на житло в порівнянні з довоєнним рівнем. Це пояснюється віддаленістю від зони бойових дій в поєднанні з розвиненою інфраструктурою та тенденцією, що з початку війни багато компаній національного масштабу перенесли сюди свої офіси й штаб-квартири.

По відношенню до лютого квартири у Львові та області подорожчали на 10% у доларовому вираженні і вже впритул наблизилися за вартістю до Києва. Так, найдоступніша однокімнатна квартира обійдеться в 1,6 млн гривень, а за двокімнатну доведеться віддати як мінімум 2,4 млн без урахування персональних знижок.

Одеська область

Одеська область на тлі динамічного відновлення будівництва приваблює більш доступними цінами в порівнянні з Києвом і Львовом. При цьому, після невеликого просідання в попередні місяці, ціни повернулися до довоєнного рівня. У розрізі різних класів ЖК відзначається зростання цін навіть на найдоступніші варіанти.

Найменша однушка в новобудові в Одесі зараз коштує від 1,1 млн гривень. Ціни на двокімнатні квартири починаються з 1,7 млн без урахування знижок.

Західні регіони України

В регіонах Західної України, що прийняли левову частку вимушених переселенців з центральних та східних областей країни, також відзначається зростання цін на квартири в новобудовах.

Так, в Закарпатської області вартість квадратного метра житла зараз становить 960 доларів – проти 750 доларів рік тому. Відповідно – ціни зросли майже на 30%.

Івано-Франківська область також демонструє подорожчання квартир у всіх класах новобудов в порівнянні з цінами річної давності.

Чи чекати знижок і розстрочок на квартири в новобудовах

До кінця червня ринок первинної нерухомості демонстрував гнучкість і різноманітність пропозиції та високу активність відновлення будівництва. При цьому забудовники розуміють, що на відміну від довоєнного періоду, зацікавленість з боку потенційних інвесторів не дорівнює рішенню купувати житло прямо зараз.

За словами Дениса Судилковського, забудовники пробують підігріти попит спеціальними пропозиціями – такими як тривала розстрочка на готові або майже готові квартири. Та й в цілому, в офісах продажів вже готові пропонувати спеціальні фінансові умови для рішучих інвесторів.

Раніше ми розповідали, які фактори вплинуть на ціни і обсяг пропозиції на ринку нерухомості в найближчі місяці.