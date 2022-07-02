ВЦА: окупанти вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами

Російські війська в п'ятницю, 1 липня, знову вдарили по Слов'янську касетними боєприпасами. В результаті загинули чотири людини ще сім отримали поранення, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив голова Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Вчорашній вечір здався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківської, Підгірної, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У підсумку - четверо загиблих, сім поранених" , - розповів він.

За словами Ляха, касетні снаряди, якими обстрілюють місто, не завдають тотальних руйнувань будівлям, але вони дуже небезпечні для людей.