У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.
Втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,
- танків - 1582 (+5),
- бойових броньованих машин - 3737 (+1),
- артилерійських систем - 800 (+4),
- РСЗВ - 246,
- кошти ППО - 105,
- літаків - 217,
- вертольотів - 186,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),
- крилаті ракети - 144 (+1),
- кораблі/катери - 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4),
- спеціальна техніка - 61.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.