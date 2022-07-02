У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення

У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.

Втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,
  • танків - 1582 (+5),
  • бойових броньованих машин - 3737 (+1),
  • артилерійських систем - 800 (+4),
  • РСЗВ - 246,
  • кошти ППО - 105,
  • літаків - 217,
  • вертольотів - 186,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),
  • крилаті ракети - 144 (+1),
  • кораблі/катери - 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4),
  • спеціальна техніка - 61.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.

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