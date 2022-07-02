У Генштабі ЗСУ назвали втрати російських військ з початку вторгнення

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку вторгнення.

Втрати противника орієнтовно склали:

особового складу - близько 35870 (+120) осіб ліквідовано,

танків - 1582 (+5),

бойових броньованих машин - 3737 (+1),

артилерійських систем - 800 (+4),

РСЗВ - 246,

кошти ППО - 105,

літаків - 217,

вертольотів - 186,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 653 (+8),

крилаті ракети - 144 (+1),

кораблі/катери - 15,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2614 (+4),

спеціальна техніка - 61.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, зазначили в Генштабі.