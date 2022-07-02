Енергоатом: зв'язок між МАГАТЕ і ЗАЕС відновлено

У НАЕК "Енергоатом" заявили, що власними зусиллями відновили зв'язок з Міжнародним агентством з атомної енергії для передачі даних ЗАЕС, повідомляє Економічна правда.

"1 липня 2022 року НАЕК "Енергоатом" власними зусиллями відновив втрачений зв'язок між Запорізькою атомною електростанцією та Міжнародним агентством з атомної енергії" , – йдеться в повідомленні.

В "Енергоатомі" пояснили, що дані ЗАЕС передають МАГАТЕ через оператор зв’язку Vodafone, відключення якого в Енергодарі тимчасово унеможливило передачу даних.

У НАЕК зазначають, що окупанти відключили в місті всі українські оператори мобільного зв’язку.