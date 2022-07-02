ОВА: росіяни вдарили ракетами по Харківщині

ОВА: росіяни вдарили ракетами по Харківщині

Вранці 2 липня російські загарбники вдарили ракетами по Немишлянському району Харківської області, упродовж доби 1 липня 4 мирних мешканців отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ранок для харків’ян був особливо неспокійним. Близько 4 ранку окупанти підступно влучили ракетами по Немишлянському району. На місці працюють правоохоронці. На щастя, постраждалих немає", – заявив він.

На території області ворог завдавав ударів по містах і селах Ізюмського, Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Лозівського районів.

Протягом доби окупанти з ракетних та артилерійських систем обстрілювали села Уди та Черкаська Лозова, смт Донець, міста Дергачі та Барвінкове. Пошкоджені приватні будинки та господарські будівлі. Внаслідок обстрілів сталися займання лісосмуг.

У Золочевській громаді окупанти обстрілами із артилерії фактично зруйнували дитячий садок.

Протягом доби 4 мирних мешканців області отримали поранення:2 людей в Ізюмському районі, 1 – в Харківському, 1 – в Лозівському.

Наразі найактивніші бойові дії на території області відбуваються на Харківському та Ізюмському напрямках. Північніше Харкова окупанти ведуть оборонні бої та зосереджені на стримуванні дій ЗСУ.

У районі Ізюма росіяни намагалися вести штурмові дії в напрямку Богородичного, але зазнали втрат та відступили. На цьому напрямку ворог також намагається покращити систему забезпечення своїх військ.

За словами Синєгубова, українські захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога.

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