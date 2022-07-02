Spiegel: ЄС хоче дозволити транзит до Калінінграда, але з обмеженнями

ЄС планує дозволити транзит через Литву до Калінінградської області підсанкційних товарів, але в обмеженій кількості, повідомляє Європейська правда.

Про це пише німецький журнал Spiegel.

Зазначається, що найближчими днями Єврокомісія має намір опублікувати роз'яснення щодо застосування санкцій.

"Роз’яснення Єврокомісії прямо стосується всіх країн-членів ЄС, але здебільшого воно стосується лише ситуації з Калінінградом. Згідно з документом, Росії буде дозволено транспортувати підсанкційні товари до Калінінграда, але лише в обсязі, співмірному з поставками до вторгнення" - зазначає видання.

Це правило покликане запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград у порушення санкцій ЄС.

За документами литовської митниці буде визначено, скільки саме Росії дозволено доставити в анклав.

В особливих випадках, наприклад, для необхідного ремонту шлюзів, сума може бути перевищена, кажуть джерела в Брюсселі. Але Росії доведеться виправдовувати кожен виняток.

Політика, прийнята Комісією, значною мірою відображає позицію німецького уряду. Берлін критикував підхід Литви.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прагне уникнути непотрібних провокацій Росії. Він неодноразово наголошував, що зробить усе від нього залежне, щоб НАТО не стало стороною війни між Росією та Україною. Німецькі солдати дислокуються в Литві і можуть бути втягнуті в можливий конфлікт.