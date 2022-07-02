У МВС попередили про можливі провокації з боку Білорусі

Є інформація про можливі провокації з боку Білорусі. Мова йде про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

"Ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах" , - розповів Єнін.

При цьому він підкреслив, що українці в питанні загрози нападу з Боку білорусі стикаються з масованим застосуванням дезінформації.