У МВС попередили про можливі провокації з боку Білорусі
Є інформація про можливі провокації з боку Білорусі. Мова йде про перекидання в Україну диверсійно-розвідувальних груп, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.
"Ми маємо інформацію про можливі провокації, остаточне втягнення Білорусі у російсько-українську війну, - йдеться про можливість направлення відповідних ДРГ. І саме тому нашими правоохоронцями впроваджено посилений режим несення служби на блокпостах", - розповів Єнін.
При цьому він підкреслив, що українці в питанні загрози нападу з Боку білорусі стикаються з масованим застосуванням дезінформації.
"На превеликий жаль, деякі представники місцевої влади підхоплюють цю дезінформацію, поширюючи паніку серед населення", - зазначив Єнін.