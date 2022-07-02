У Німеччині побоюються повного припинення постачання газу з РФ

Федеральне агентство з мереж (Bundesnetzagentur, BNetzA) Німеччини побоюється повного припинення постачання газу з РФ і закликає жителів країни заощаджувати енергію, повідомляє Deutsche Welle.

Таку заяву зробив глава BNetzA Клаус Мюллер в інтерв'ю виданням Funke Mediengrupp﻿e.

З 11 по 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт".

Питання в тому, чи ці техроботи не перетворяться на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", підкреслив Мюллер.

Якщо постачання газу з Росії "знизиться на більш тривалий період, ми повинні будемо серйозніше поговорити про економію", упевнений глава федерального агентства. За його словами, 12 тижнів до початку опалювального сезону має бути використано для підготовки до нього.

Клаус Мюллер закликав мешканців ФРН оперативно перевірити роботу опалювальних котлів на газу та радіаторів.

"Технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків" , - зазначив він.

"Роботи краще провести зараз, а не восени" , – рекомендував глава BNetzA.