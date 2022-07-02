Шольц: Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну щонайменше за рік до нього

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, президент РФ Владімір Путін давно планував напад на Україну, а рішення про саме вторгнення ухвалив щонайменше за рік до нього, повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у інтерв’ю CBS.

"Насправді ніхто не знає" , відповів Шольц на питання, коли у Путіна вичерпається ресурс на продовження війни, але тривале планування, за словами канцлера, свідчить про те, що він готовий до тривалої війни.

"Він є лідером дуже великої країни, де живе багато людей, з багатьма засобами, він справді веде цю жорстоку війну і він готувався до неї дуже довго" , – сказав Шольц.

"Я думаю, що рішення вести цю війну було прийнято за рік до її початку або, можливо, раніше, тому що він готувався до неї. І тому він зможе продовжувати війну дуже довго" , – зазначив він.

Шольц сказав, що хоча Путін "цього не визнає", але Росія відчуває на собі вплив західних санкцій.

"Це відбувається з не настільки розвиненою країною, яка справді потребує всіх технологій з решти світу, щоб мати відповідний рівень життя" , – зазначив він.

Але коли його запитали про приблизно 2 мільярди доларів на місяць, які Німеччина витрачає на поставки російського газу, вугілля та інших енергоресурсів, Шольц заперечив, що дає Путіну можливість послабити ефект від санкцій.

"Він не може нічого купити за гроші, які отримує від нас, тому що є всі ці санкції на імпорт сучасних технологій і речей, яких він потребує. Тож це те, що [Путіна] дуже розлютило " , – сказав він.

Крім того, за словами Шольца, Німеччина докладає всіх зусиль, щоб зменшити суму, яку сплачує Росії за енергоресурси.