Радник мера: під Маріуполем окупанти розпочали обшуки та перевірки

Радник мера: під Маріуполем окупанти розпочали обшуки та перевірки
Фото: Facebook

Під Маріуполем окупанти почали проводити хвилю обшуків та перевірок через зростання спротиву населення, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Спротив у Маріуполі повільно, але набирає обертів. По Маріупольськкому району йде хвиля обшуків і перевірок, наступного тижня переходять у місто", - уточнив він.

Андрющенко додав, що розпочалася також нова хвиля фільтрації.

"Під час в'їзду із Запорізької області до Маріуполя навіть ті, хто вже пройшов фільтрацію, підлягають додатковому допиту ФСБ", - резюмував він.

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