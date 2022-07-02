Радник мера: під Маріуполем окупанти розпочали обшуки та перевірки

Під Маріуполем окупанти почали проводити хвилю обшуків та перевірок через зростання спротиву населення, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Спротив у Маріуполі повільно, але набирає обертів. По Маріупольськкому району йде хвиля обшуків і перевірок, наступного тижня переходять у місто" , - уточнив він.

Андрющенко додав, що розпочалася також нова хвиля фільтрації.