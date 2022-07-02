У Міноборони показали німецьку САУ Panzerhaubitze 2000 на передовій

Збройні сили України отримали німецькі самохідні артилерійські установки (САУ) Panzerhaubitze (PzH) 2000 і вже завдають ними уражень по російських позиціях у східних регіонах.

Про це заявили﻿ у Міністерстві оборони України і оприлюднили відповідне відео.

"155-мм САУ Panzerhaubitze 2000 вже "відпрацювала" по російських загарбниках на східних рубежах. Швидкострільність. Точність. Ефективне використання боєприпасів. Мінімальний час на ураження цілі та відхід з бойової позиції. PzH 2000 - понад 55-тонна бойова машина німецького походження і з "пропискою" вже у ЗСУ", – ідеться в повідомленні.