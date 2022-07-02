У Лівії спалахнули протести, демонстранти підпалили будівлю парламенту

У Лівії спалахнули масові протести на тлі суттєвого погіршення умов життя в країні та політичної кризи, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Aljazeera, протестувальники штурмували будівлю парламенту в лівійському Тобруку у східній частині країни.

Деякі місцеві ЗМІ повідомили, що демонстрантам вдалося проникнути в будівлю парламенту і вчинити акти вандалізму. Згодом з'явилися фото та відео густих стовпів чорного диму навколо будівлі парламенту.

Низка видань повідомили, що спалахнула частина будівлі парламенту в Тобруку.

Протестувальники також вимагали розпуску парламенту та проведення нових виборів у Лівії.

Демонстрації відбулися і в інших містах країни. У столиці Триполі, на заході Лівії, кілька сотень людей зібралися на центральній площі, де протестували проти озброєних іноземних військових та вимагали покращення ситуації з електропостачанням та зниження цін на продовольство.

Нині за владу в Лівії борються два уряди.

У Триполі його очолює тимчасовий прем'єр-міністр Абдул Хамід Дбейбах. На владу на сході країни претендує уряд колишнього міністра внутрішніх справ Халіфа Хафтара.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році сформувати в Лівії єдиного органу управління так і не вдалося.

Наприкінці 2021 року була спроба провести перші в історії Лівії вибори президента країни, але вона не мала успіху. Вибори президента та парламенту відклали на невизначений термін.