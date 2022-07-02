Кулеба пояснив, чому Захід повинен посилити підтримку України

Західні країни повинні продовжити та посилити підтримку України. Це допоможе запобігти розширенню війни, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що російське керівництво ненавидить благополуччя Європи, тому готове знищити його. Україна зараз стримує наміри Кремля.

"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам" , - зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявив, що "підтримуючи нас, партнери підтримують себе".