Мера Чернігова знову не випустили за кордон

Меру Чернігова Владиславу Атрошенку не дозволили перетнути кордон з Польщею на пункті пропуску "Краківець", повідомляє Українська правда.

"Сьогодні (2 липня – ред.) мені, як меру Чернігова, безпідставно заборонили робочий візит до Швейцарії, на Конференцію з відновлення України та Чернігівщини зокрема" , – заявив він.

Атрошенко повідомив, що відмова у виїзді дискредитує Україну й президента.

У відмові йдеться, що Атрошенко не має підстав на перетин кордону згідно з законом "Про мобілізацію" та не надав відповідних документів.

На це він відповів, що не погоджується з відмовою і йому не повідомили її причини.