В Донецькій області скорочують комендантську годину

В Донецькій області скорочують тривалість комендантської години. З понеділка, 4 липня, вона діятиме з 22:00 до 04:00, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.

"Підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування та режим світломаскування діятимуть з 22:00 до 04:00" , - написав він.

Кириленко закликає усіх відповідально ставитися до обмежень, адже це питання особистої та громадської безпеки.

Нагадаємо, раніше в Донецькій області комендантська година тривала з 21:00 до 05:00.