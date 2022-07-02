Кулеба і Боррель обговорили роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Однією з тем розмови стали санкції проти Росії, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Політики також обговорили майбутні кроки України для вступу в ЄС і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ групи G20.

"Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакета санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо" , - додав Кулеба.

Нагадаємо, що в Євросоюзі почали підготовку до сьомого пакета санкцій проти Росії.