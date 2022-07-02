У Німеччині вважають неправильним бойкот російської культури

Державний міністр Німеччини з питань культури і ЗМІ Клаудія Рот вважає неправильним бойкотувати російську культуру, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це вона заявила в інтерв’ю Augsburger Allgemeine.

"Я вважаю абсолютно неправильним бойкот усього, що стосується російської культури" , - сказала вона.

Вона навела приклад, що нещодавно в Північній Рейн-Вестфалії заборонили молодіжному оркестру виконувати Чайковського. Вона зазначила, що тривало громадське обговорення, після якого концерт таки дозволили.

Міністр зазначає, що існує велика невизначеність щодо того, як ставитися до російської культури.

"Я вважаю, що бойкот абсолютно неправильний, тому що зачасну російські артисти намагаються зберегти останні свободи. І є така велика російська культура, чи то музика, чи то література, чи то Антон Чехов. Я не дозволю Путіну забрати у мене Чехова" , - додала Рот.

Нагадаємо, на початку червня Клаудія Рот була в Одесі з дводенним візитом. Вона планує підтримати включення міста в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.