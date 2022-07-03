Лукашенку про українські ракети: "три дні тому вдалося перехопити"

Білоруські військові нібито три дні тому перехопили українські ракети, які були націлені на військові об'єкти, пише Олександр Мороз, РБК-Україна.

Як заявив на урочистостях з нагоди Дня незалежності лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко, його країну нібито продовжують провокувати.

"Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, слава богу, протиповітряними комплексами "Панцир" вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України" , - зазначив він.

Він також додав, що жоден білоруський військовий не воює на території України.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що білоруська армія не прагне воювати в Україні.