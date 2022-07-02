Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції і Фінляндії до НАТО

Байден направив до Конгресу листи про прийом Швеції і Фінляндії до НАТО
Фото: The White House

Президент США Джо Байден направив до Конгресу листи про прийняття Швеції і Фінляндії до Північноатлантичного альянсу (НАТО), пише Ілона Свиридова, РБК-Україна.

"Я надаю звіт про вступ Фінляндії та Швеції в Організацію Північноатлантичного договору, підготовлений відповідно до розділу 3(2)(E)(ii) Резолюції Ради і Згоди на ратифікацію протоколів НАТО від 1949 року, а також про вступ Польщі, Угорщини та Чехії від 30 квітня 1998 року", - йдеться в листах Байдена Конгресу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швеція і Фінляндія підпишуть протокол про приєднання до НАТО 5 липня 2022 року.

Попри те, що Туреччина розблокувала вступ скандинавських країн, вона погрожує не ратифікувати протоколи, якщо Швеція та Фінляндія порушать свої зобов'язання щодо протидії терористичній загрозі.

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