Стефанішина назвала терміни вступу України до Євросоюзу

Україна планує стати частиною Європейського Союзу в рекордні терміни. Процес вступу займе до п'яти років, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі "Українського радіо".

"Наші прогнози досить амбітні. Я не хочу говорити про конкретні дати, адже вони залежать не тільки від того, наскільки ми будемо готові. Це (процес вступу - ред.) займе до десятка років, до п'ятирічки" , - відповіла міністр на питання про терміни вступу в ЄС.

Також вона підкреслила, що Україна не буде затягувати з виконанням завдань, які необхідні для членства.