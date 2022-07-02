ЗМІ: під Мелітополем зійшов з рейок бронепоїзд

Вранці 2 липня 2022 року під Мелітополем (Запорізька область) з рейок зійшов російський бронепоїзд, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні "РІА Мелітополь".

Повідомляється, що інцидент стався на ділянці залізниці між Акимівкою і Мелітополем.

Видання з посиланням на заяву окупаційної адміністрації пише, що за попередньою інформацією, бронепоїзд був обстріляний з гранатомета. Водночас самі окупанти кажуть, що це був нібито вантажний потяг з продовольством.