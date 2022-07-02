В Узбекистані через протести ввели режим НС

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв ввів режим надзвичайного стану в Каракалпакстані через масові протести, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар президента Шерзод Асадов.

Він зазначив, що указом президента Узбекистану на території Каракалпакстана введено надзвичайний стан на період з 3 липня до 2 серпня 2022 року.

За його словами, головною метою такого рішення є "забезпечення безпеки громадян, захисту їх прав і свобод, відновлення законності і правопорядку".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що в Автономній Республіці Каракалпакстан (Узбекистан) пройшов рідкісний публічний протест проти запланованої конституційної реформи, яка змінить її статус.

У чинній конституції цей регіон має свій суверенітет та право на відділення шляхом референдуму. Нововведеннями пропонувалося вилучити суверенітет Каракалпакстану та право на самовизначення.

Пізніше президент Мірзійоєв запропонував скасувати зміни до Конституції, через які в Каракалпакстані спалахнули протести.