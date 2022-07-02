ОВА: РФ тричі накривали мінометним вогнем прикордонний район Сумської області

Росія протягом дня тричі обстріляла Шосткинський район Сумської області. Окупанти зі своєї території застосували міномети, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстріл потрапили дві громади:

Після 08:00 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді, 12 прильотів.

Після 14:00 по Есманській громаді, 5 прильотів з міномета.

Практично о 21:00 мінометний обстріл повторився по Шалігінській громаді, 14 прильотів.

Нагадаємо, протягом 1 липня окупанти випустили понад 270 мін, ракет і снарядів різного калібру по території Сумської області.

Зазначимо, що останнім часом окупанти посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.